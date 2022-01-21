Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности оккупации Харькова Россией, призвав его не бросаться словами.

«Осторожнее со словами, господин президент. Это не сериал и не спектакль. Не нужно бросаться словами. Говорите честно с людьми – не про шашлыки – а по-взрослому - что есть - какие угрозы и что мы делаем! Угрозы реальны – риски высоки – но и сила нашего сдерживания гораздо выше, чем в 2014. Без киданий из крайности в крайность, без слез и истерик - будем готовы себя защитить. Когда говорю будем – имею в виду всю большую Украину», - написал он в Facebook.

Аваков отметил, что если он, как харьковчанин, «пишет этот текст на слобожанском, с вольной русской орфографией – это не значит, что он, как и многие харьковчане, примет русский мир».

«Харьков – город спокойного созидания, и не примет роль депрессивного города бандитской власти. Негодяи русского мира превратили красавец Донецк в такой город.. слепых нет – сейчас мы гораздо сильнее и опытнее - не позволим! И власть, и оппозиция встанут рука об руку и защитят и Харьков и страну! В этом вопросе нет и не может быть оппозиций. Харьков был и будет украинским городом!» - заявил Аваков.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post выразил мнение, что Россия может начать вторжение в крупные города, в частности, в Харьков, на основании защиты русскоговорящего населения, и это будет началом масштабной войны.

В ответ мэр города Игорь Терехов заявил, что Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданам единой и неделимой Украины.