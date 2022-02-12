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Израиль заверяет, то не запрещал странам Балтии передавать израильское оружие Украине. Об этом сообщила спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

По ее словам, она подняла этот вопрос во время своей поездки в Израиль на этой неделе. Там она встречалась с президентом страны Исааком Херцогом и членами парламента.

"Во время встреч с израильскими политиками - спикером и депутатами Кнессета, председателем комиссии по иностранным делам и обороне - я поднимала вопрос о появившейся информации. Меня заверили, что эта информация не соответствует действительности и что Израиль не предъявлял прибалтийским государствам никаких требований в отношении оружия", - сказала Чмилите-Нильсен.

Она уточнила, что не ставила вопрос о том, действительно ли прибалтийские государства могут беспрепятственно передать Украине оружие израильского производства, если возникнет такая необходимость.

"Я не задавала такой вопрос, но понятно, что Литва, Латвия и Эстония вольны решать в соответствии со своим восприятием той угрозы, которая сейчас возникает в Украине", - сказала она.
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