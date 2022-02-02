Народный депутат Сергей Кузьминых направил главе партии «Слуга народа» Елене Шуляк и главе фракции Давиду Арахамии письмо о событиях с его участием, которые имели место 28 января 2022 года. Об этом сообщила спикер партии Юлия Палийчук.

В нем народный депутат просит исключить его из числа членов фракции временно с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке.

«Заявление Сергея Кузьминых будет рассмотрено на ближайшем заседании фракции. О результатах будет сообщено официально», - пишет Палийчук.

При этом она напомнила, что касается партийной принадлежности Сергея Кузьминых, то он внепартийный и не вступал в партию «Слуга народа».

Напомним, 28 января НАБУ, САП и ОГП разоблачили действующего народного депутата Украины на «горячем», при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн. Речь идет о «слуге народа» Сергее Кузьминых.

По данным НАБУ, он проигнорировал три повестки о вызовах на 29 января, 31 января, 1 февраля 2022 года и не явился в правоохранительные органы.