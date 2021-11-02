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Андрей Таран подал заявление об отставке с должности министра обороны, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду Украины», - написал он.

1 ноября Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал заявление об отставке.  и вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский подали заявления об отставке.

Члены фракции «Слуга народа» делегируют народного депутата Ирину Верещук на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции ВОТ вместо Алексея Резникова, которого планируют назначить министром обороны.

Ранее сегодня в отставку подал министр экономики Алексей Любченко.
ForUm

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