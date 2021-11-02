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Министр экономики Алексей Любченко написал заявление об уходе с занимаемой должности, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Любченко Алексей подал заявление в Аппарат ВРУ с просьбой принять отставку с занимаемой должности».

По данным Украинской правды, в Офисе президента Любченко подозревали в коррупции, а глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия на встрече с депутатами сказал им, что министра увольняют, потому что он «закрался», но деталей или каких-либо фактов этого нет.

Занять место Любченко может заместитель председателя ОПУ по экономическим вопросам Юлия Свириденко.

1 ноября Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал заявление об отставке.  и вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский подали заявления об отставке.

Члены фракции «Слуга народа» делегируют народного депутата Ирину Верещук на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции ВОТ вместо Алексея Резникова, которого планируют назначить министром обороны.
ForUm

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