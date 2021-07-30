Президент Владимир Зеленский за пару дней провел глобальные перестановки в руководстве украинской армии. Должностей лишились главнокомандующий, начальник Генштаба и командующий Операцией объединенных сил (ООС). А вот министру обороны отставка пока не грозит. Почему Зеленский пошел на такой шаг и чего ждать Вооруженным силам – ниже в материале РБК-Украина.

«Услышали наши молитвы. Поставили боевых офицеров. Все довольны. Искореняем «совдеповщину», – так собеседник издания в Генштабе отреагировал на новости о смене командования.

За прошедшие годы украинская армия в боевых условиях мужала на глазах. Постепенно менялось обеспечение, зарплаты и даже вооружение, хотя работы на этих направлениях еще очень много. Война взрастила целую плеяду новых командиров – все чаще во главе батальонов можно встретить молодых и мотивированных людей до 30 лет.

Однако эти ротации за редким исключением не коснулись верхов армейского командования. Их знаний и опыта вполне хватило на то, чтобы противостоять российским боевикам и удерживать ситуацию на Донбассе, однако темпы реформы ВСУ политическое руководство страны явно не устраивают.

Формально это стало одной из причин отставки главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, вслед за ним свои должности покинули начальник Генерального штаба Сергей Корнийчук и командующий ООС Владимир Кравченко. Хотя в большей мере на это повлиял затяжной конфликт между Хомчаком и министром обороны Андреем Тараном.

«После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в Министерстве обороны ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития Вооруженных сил в целом», – отметил Зеленский.

«Паркетная война»

Борьба между главнокомандующим и министром обороны длилась как минимум с конца прошлого года. Поводом стал инцидент с транспортным самолетом ИЛ-76 Военно-воздушных сил. Борт выполнял коммерческий рейс из Болгарии в Руанду, но был вынужден совершить аварийную посадку в Египте. О практике таких полетов Таран якобы узнал как раз благодаря аварии.

После этого министр запретил использовать военные самолеты для коммерческих рейсов без его согласования. В Генштабе же заявили, что получать разрешение на такие полеты не должны, ведь они позволяют пилотам получить летную практику, и подали на Тарана в суд.

Вмешаться в эту историю пришлось лично Зеленскому. После этого конфликт хоть и ушел из публичной плоскости, но только набирал обороты, особенно по поводу хозяйственной деятельности ВСУ. Дело в том, что главы Генштаба и Минобороны каждый по-своему трактовали границы своих полномочий, что и приводило к постоянным ссорам между ведомствами.

Очевидно, что эта ситуация не могла не вызвать вопросы не только среди украинских военных, но и западных партнеров. Особенно странно она выглядела на фоне настойчивой позиции политического руководства страны насчет вступления Украины в Североатлантический альянс. Ведь эффективное разделение функций гражданского министра обороны и военного начальства – один из ключевых стандартов НАТО.

«Подобные кадровые изменения назрели, учитывая непонятный характер отношений между министром обороны и уже бывшим главнокомандующим. По ряду вопросов между ними не было взаимопонимания», – отметил РБК-Украина директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Бывший сотрудник оперативного управления Генштаба Олег Жданов также считает причиной отставки Хомчака его конфликт с главой Минобороны. По его словам, главнокомандующий принципиально не хотел отдавать ряд полномочий на уровень министерства, а также саботировал реформирование структуры Генштаба.

«Противостояние было кабинетным, паркетным, Хомчак усугубил ручное управление и узурпировал его полностью. Очень много было к нему вопросов по этому поводу. В прощальном посте он перечисляет все свои «достижения», но на самом деле многое из этого было сделано еще Виктором Муженко. В реформе ВСУ под структуры НАТО тоже не все идеально, во многом это была реформа табличек», – уточнил изданию глава военного отдела фонда «Вернись живым» Андрей Рымарук.

При этом и к работе Андрея Тарана у экспертов много вопросов. Прежде всего они касаются государственного оборонного заказа (ГОЗ). Закон о закупках на 2021-2022 годы был принят еще прошлым летом, но нормативную базу для начала процесса Минобороны так и не подготовило.

Список того, что нужно армии – достаточно внушительный, но он до сих пор не согласован Кабмином, так что новые заказы, по прогнозам эскпертов, доберутся до ВСУ не раньше конца 2022 года. Тарану также вменяют остановку реформы Минобороны.

Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук («Слуга народа») отметила изданию, что не хочет комментировать «личностную составляющую» отношений Хомчака и Тарана. В то же время она сообщила, что ее комитет работает над законопроектом, который разграничит полномочия глав Минобороны и ВСУ. А вот об увольнении Тарана, по ее словам, речь пока не идет. Это РБК-Украина подтвердили и в Офисе президента.

Новые генералы

Отставка военного руководства породила массу слухов и конспирологических теорий. Главная из них связана с подготовкой визита Владимира Зеленского в Вашингтон в конце августа. Мол, это было требование американцев, наряду с недавней отставкой главы МВД Арсена Авакова, кадровыми перестановками в СБУ и внешней разведке.

Один из западных дипломатов в беседе с изданием полностью отвергнул такое предположение. По его словам, США не выставляли никаких дополнительных условий перед поездкой украинского президента на встречу с американским коллегой. Прямую связь между этими событиями также отрицают в ОП. Верещук и вовсе считает, что практически одновременная смена руководства Генштаба, МВД и СБУ пойдет стране на пользу.

«Думаю, что эта кадровая перезагрузка усилит нашу обороноспособность. Более того, наверное именно сейчас и есть оптимальное время для ротаций в секторе безопасности и обороны», – сказала она РБК-Украина.

В экспертной среде кадровые решения Зеленского приветствуют. Жданов отметил, что сейчас президент чистит Генштаб от «старой плеяды советских генералов» (ушедшие с постов Хомчак и Корнийчук на 10 лет старше своих сменщиков) и ставит вместо них офицеров-фронтовиков. Что примечательно, большинство этих генералов «перепрыгнули» сразу несколько ступенек в своей карьере.

Новым главнокомандующим стал Валерий Залужный. Собеседники издания среди военных характеризуют его как «генерала нового поколения с отличным опытом». Вместе с Сергеем Наевым он занимался трансформацией АТО в ООС, возглавлял объединенный штаб ВСУ, а затем оперативное командование «Север». На новую должность заместителя Залужного зашел экс-командующий Десантно-штурмовых войск Евгений Мойсюк.

На должность начальника Генштаба назначен Герой Украины Сергей Шаптала. Он командовал 128-ой горно-пехотной бригадой, участвовал в боях за Дебальцево. До повышения руководил ОК «Запад». А возглавлять ООС теперь будет Александр Павлюк. В его послужном списке командование украинскими миротворцами в Косово, 24-ой бригадой, ОК «Запад» и подготовкой руководства Сухопутных войск.

Зеленский ждет от них эффективной модернизации Вооруженных сил и сферы обороны в целом. Ведь государство не может буксовать, например в вопросах элементарного обеспечения военных, когда нужно решать стратегические задачи по трансформации армии и адаптации к тому, как эволюционируют силы и средства ведения войны, объяснил изданию советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Президент рассчитывает на большую скорость принятия решений, системную коммуникацию между руководителями на всех уровнях, лучшее сочетание штабных и командирских качеств, лучшее стратегическое планирование развития Вооруженных сил. Чтобы каждый наш военный понимал перспективу для себя и для армии – как профессиональную, так и социальную», – уточнил он.

Военный эксперт Сергей Згурец напомнил, что уже вскоре истекают госпрограммы развития ВСУ и вооружения, потому их пролонгация станет первоочередной задачей для нового руководства. По его мнению, предыдущие военачальники преимущественно масштабировали методы советской армии, не использовали ассиметричные подходы и не прислушивались к инициативе офицеров «с низов».

Андрей Рымарук из фонда «Вернись живым» утверждает, что военные новости о смене командования, по большей части, восприняли очень позитивно. Мол, многие надеются, что в армии появится более демократический подход. Он добавил, что Зеленский регулярно общается с боевыми командирами и это, вероятно, повлияло на кадровые решения.

«Все это накапливалось и в итоге прорвало. Основным фактором стало то, что мы имеем самый большой отток профессиональных кадров из рядов ВСУ за все время войны. 2020-2021 годы стали пиком, люди начали массово уходить из армии, и Офис президента видит что нужно что-то менять», – резюмировал эксперт.