Члены фракции «Слуга народа» делегируют народного депутата Ирину Верещук на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции ВОТ вместо Алексея Резникова, которого планируют назначить министром обороны.

Об этом глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сказал на брифинге после заседания Согласительного совета, сообщает Укринформ.

«Что касается г-на Резникова, я думаю, все понимают, что в сфере обороны и закупок сейчас существенно изменились правила благодаря тому, что мы приняли новый закон об оборонных закупках. Он заработал всего несколько месяцев назад. Сейчас Министерство обороны нуждается в очень быстрых изменениях. По согласованию вместе с господином Тараном, потому что у него есть состояние здоровья, в том числе, а сейчас нужно иметь турборежим в министерстве обороны, нужно было искать опытного менеджера, который мог бы осуществлять все эти изменения. Фактически господин Резников уже доказал свой профессионализм и дипломатию, у него хорошая репутация среди международных партнеров, поэтому и решили», - рассказал парламентарий.

Арахамия добавил, что «Слуга народа» решила делегировать на должность, которую сейчас занимает Резников, народного депутата Ирину Верещук, поскольку члены фракции убеждены в том, что она сможет «выполнять эту работу профессионально».

Напомним, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников 1 ноября подал заявление об отставке по собственному желанию.