Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский подал заявление об отставке. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Уруский Олег Семенович подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию», - написал он.
Ранее сегодня в отставку подал вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
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