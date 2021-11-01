также в разделеПолитика
Лавров: Киев пытается втянуть РФ в боевые действия на Донбассе
Зеленский: Богатые страны должны помочь бедным в зеленой модернизации экономики 11
Резников подал в отставку 38
Скороход уверена, что Полякова убили 42
Турция призвала Украину не ассоциировать с ней Bayraktar 17
Байден на встрече с Меркель поддержал Украину 22
МИД категорически отвергает обвинения Польши 81
МИД Польши: В Украине дискриминируют поляков 27
Зарубежные СМИ пишут о том, что Донецк и Луганск хотят вести переговоры только с Медведчуком 34
Азаров: Медведчук много лет занимался переговорным процессом, это самый опытный из всех возможных переговорщиков 20
Полиция получила 60 заявлений о нарушении избирательного законодательства в Харькове перед выборами 11
ЕС осудил арест активистов в Симферополе 56
Вакцинация: Зеленский просит выключить соцсети и включить мозг 36
«Слуги» рассмотрят кадровые вопросы в понедельник 17
Зеленский прокомментировал применение Bayraktar на Донбассе 68
Половина каденции: КИУ проанализировал громкие обещания Зеленского 31
Разумков хочет создать новую политсилу 33
Представители ОРДЛО в очередной раз подтвердили, что вести переговоры будут лишь с Медведчуком 23

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский подал заявление об отставке. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Уруский Олег Семенович подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию», - написал он.

Ранее сегодня в отставку подал вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги