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Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал заявление об отставке.

«Член правительства – вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А.Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию в котором также поблагодарил за доверие», - сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Сответствующее заявление зарегистрировано в Аппарате парламента.

Ранее СМИ сообщали, что Резников является возможным кандидатом на должность министра обороны Украины, на пост министра вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассматривается кандидатура нардепа от «Слуги народа» Ирины Верещук.
ForUm

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