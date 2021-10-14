Судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая оставила в силе постановление прокурора Дениса Демкива о закрытии дела «Роттердам +», сообщил Центр противодействия коррупции.

«Следственный судья закончила рассмотрение, и отказала в удовлетворении жалоб потерпевших и заявителя постановление прокурора САП о закрытии уголовного производства по делу «Роттердам+», - сообщила пресс-служба САП.

Это постановление обжаловали Общественная организация «Центр противодействия коррупции», Виктор Чумак, а также пострадавшие Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов. Однако следственная судья ВАКС отклонила все жалобы.

«Широкая отказалась отменить четвертое по счету постановление уже второго прокурора о закрытии так называемого уголовного производства «Роттердам+». Для следственной судьи ВАКС не стало аргументом, что уже в четвертый раз дело закрывалось по одним и тем же основаниям. При этом три предыдущих раза как ВАКС, так и и.о. руководителя САП Грищук указывали на одни и те же по своей сути недостатки», - комментирует адвокат ЦПК Алексей Бойко.

Как неоднократно отмечали во время судебных заседаний, имеющаяся в материалах дела судебная экспертиза оценивает убытки от существования схемы в 39,9 млрд грн.

«Теперь вся надежда на Апелляционную палату ВАКС, которая может отменить постановление прокурора САП Демкива и возобновить производство», - отметили в ЦПК.

Напомним, 5 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве «Роттердам +» Виталия Пономаренко, который трижды его закрывал.

8 августа 2019 года НАБУ объявило экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и еще пяти лицам, причастным к внедрению так называемой формулы Роттердам+, подозрение в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии причинено 18,87 млрд грн ущерба.

20 мая новый старший группы прокуроров Денис Демкив решил закрыть дело «Роттердам+».