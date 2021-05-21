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Судьбу дела «Роттердам +» должен решить суд - только так можно исследовать полноту и убедительность собранных детективами НАБУ доказательств и предоставить им справедливую оценку

20 мая новый старший группы прокуроров Денис Демкив решил закрыть дело «Роттердам+», сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

«Решение нового старшего группы прокуроров - Дениса Демкива - о закрытии так называемого дела «Роттердам +» 20 мая 2021 вызывает сомнения в его объективности. Это решение принято в нерабочее время, без консультаций с детективами и надлежащего изучения материалов дела. Речь идет о свыше 100 томов письменных материалов и 350 Гб видеозаписей допросов», - подчеркнули в НАБУ.

В заслушивании дела в присутствии и.о. руководителя САП и других прокуроров группы новый старший группы прокуроров отказал. Он проигнорировал и мнение своего коллеги - прокурора САП, который также осуществляет процессуальный контроль в деле с начала его расследования и имеет противоположную позицию относительно судьбы уголовного производства.

НАБУ обжалует решение о закрытии дела «Роттердам +».

«Это дело является одним из наиболее значимых для Украины, и о необходимости ее завершения неоднократно заявляли высшие должностные лица. Поэтому НАБУ уверенно - дать оценку и поставить точку должен только суд», - говорится в сообщении.  

Напомним, 5 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве «Роттердам +» Виталия Пономаренко, который трижды его закрывал.

8 августа 2019 года НАБУ объявило экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и еще пяти лицам, причастным к внедрению так называемой формулы Роттердам+, подозрение в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии причинено 18,87 млрд грн ущерба.
ForUm

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