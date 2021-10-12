Евгений Мецгер написал заявление об увольнении с должности председателя правления АО Укрэксимбанк. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав фотокопию заявления.

«Сегодня я написал заявление об увольнении с должности председателя правления АО Укрэксимбанк. Это логичный шаг – единственно возможный в ситуации, когда нужно отвлечь негативные последствия для банка», – написал Мецгер.

«Практически вся моя карьера связана с этим банком. Именно здесь я начал работать еще в 2006 году. За это время прошел различные ступени. В 2020 году возглавил банк», - написал он.

Мецгер подчеркнул, что заключая соглашения с клиентами банка, наши сотрудники всегда придерживались требований закона, правил и процедур банковской деятельности.

«Написание заявления об отставке является моей собственной оценке случившегося в банке. Надеюсь, что этот шаг поможет восстановлению доверия к банку», - резюмировал он.

Как сообщал ForUm, на журналистов «Схем» совершили нападение в государственном Укрэксимбанке во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Позже в банке заявили, что журналист Радио Свобода Кирилл Овсяный якобы запрашивал у главы Укрэксимбанка информацию, составляющую банковскую тайну.

Журналисты программы «Схемы» обнародовали видео нападения на них в кабинете Мецгера.

По данному факту инспекторы отдела дознания Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Мецгер сложил полномочия на время расследования инцидента. Наблюдательный совет Укрэксимбанка принял решение отстранить его.

«Схемы» обнародовали расследование об «Укрэксимбанке».