Евгений Мецгер написал заявление об увольнении с должности председателя правления АО Укрэксимбанк. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав фотокопию заявления.
«Сегодня я написал заявление об увольнении с должности председателя правления АО Укрэксимбанк. Это логичный шаг – единственно возможный в ситуации, когда нужно отвлечь негативные последствия для банка», – написал Мецгер.
«Практически вся моя карьера связана с этим банком. Именно здесь я начал работать еще в 2006 году. За это время прошел различные ступени. В 2020 году возглавил банк», - написал он.
Мецгер подчеркнул, что заключая соглашения с клиентами банка, наши сотрудники всегда придерживались требований закона, правил и процедур банковской деятельности.
«Написание заявления об отставке является моей собственной оценке случившегося в банке. Надеюсь, что этот шаг поможет восстановлению доверия к банку», - резюмировал он.
Как сообщал ForUm, на журналистов «Схем» совершили нападение в государственном Укрэксимбанке во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.
Позже в банке заявили, что журналист Радио Свобода Кирилл Овсяный якобы запрашивал у главы Укрэксимбанка информацию, составляющую банковскую тайну.
Журналисты программы «Схемы» обнародовали видео нападения на них в кабинете Мецгера.
По данному факту инспекторы отдела дознания Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.
Мецгер сложил полномочия на время расследования инцидента. Наблюдательный совет Укрэксимбанка принял решение отстранить его.
«Схемы» обнародовали расследование об «Укрэксимбанке».
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время