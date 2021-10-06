Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков снял ограничение доступа журналистов в кулуары.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.

«В связи с многочисленными обращениями журналистов председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах», - написала она.

По словам Туний, теперь в пресс-центре на третьем этаже может работать до 200 человек, на балконе прессы в зале заседаний - 30 человек, в кулуарах второго этажа - 200 человек.

Также в соответствии с распоряжением снимаются любые ограничения на передвижение по кулуарам второго этажа.

Напомним, народные депутаты из фракции «Слуга народа» 2 октября собрали необходимые 150 подписей для инициирования отзыва с должности Главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Это произошло в рамках двухдневного выездного заседания фракции «СН» в Трускавце.

5 октября Разумкова отстранили от ведения заседаний ВР.

Депутатская фракция «Слуга народа» рассматривает вице-спикера Руслана Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Разумкова с этой должности.

Рада рассмотрит вопрос об отзыве Разумкова в четверг, 7 октября.