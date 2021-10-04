В парламентской фракции «Слуга народа» считают «очевидной» отставку Главы ВР Дмитрия Разумкова, а основным кандидатом на эту должность называют Руслана Стефанчука.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказала народный депутат из фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, сообщает Укринформ.

«У нас состоялось длительное заседание фракции в Трускавце. Была абсолютно откровенная нормальная работа, разговор. У нас нет никакого раскола во фракции по этому вопросу. Действительно, это решение (относительно Разумкова. - Ред.) достаточно трудное. Речь идет о внутрифракционном конфликте, это именно политическое измерение нашей фракции сейчас делегировать другому человеку должность председателя парламента. У нас сейчас основной кандидат - это Руслан Стефанчук», - сказала Кравчук.

По ее словам, отставка Разумкова уже очевидна.

«В чем основная разница. Владимир Зеленский без Дмитрия Разумкова стал бы Президентом. А Разумков без президента не стал бы главой парламента», - заметила депутат.

Она напомнила, что два года назад в Трускавце «Слуга народа» делегировала людей на различные должности, в частности на Главу Верховной Рады.

«И наша задача - выполнять программу Президента, программу партии, потому что мы с ней пришли», - подчеркнула Кравчук.

Напомним, народные депутаты из фракции «Слуга народа» 2 октября собрали необходимые 150 подписей для инициирования отзыва с должности Главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Это произошло в рамках двухдневного выездного заседания фракции «СН» в Трускавце.