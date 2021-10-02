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Подписи за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова собираются в спокойной обстановке без какого-либо давления или напряжения. По состоянию на сейчас голосов 124. Об этом сообщила в своем Telegram народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина.

«Подписи за отставку Разумкова собираются в спокойной обстановке без какого-либо давления или напряжения. Всем совершенно ясно, что происходит. Подавляющее большинство руководства фракции и комитетов уже подписали. В том числе и я», — сообщила Гришина.

Она отметила, что на сейчас голосов 124. После заседания, где будет обсуждаться этот вопрос, количество голосов значительно увеличится.

Напомним, народные депутаты из фракции «Слуга народа» прибыли в Трускавец, где при участии президента Украины состоится ее выездное заседание.
ForUm

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