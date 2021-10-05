Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что его удалили из фракционных чатов «Слуги народа».

На брифинге в парламенте спикер сказал, что он не очень общался в этих чатах с коллегами, но больше получал из них информацию, пишет Украинская правда.

Как сообщал ForUm, Верховная Рада во вторник, 5 октября, отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента на два пленарных заседания 240 голосами, из них 200 были от фракции «Слуга народа». В то же время 95 нардепов, в том числе шесть от «Слуги народа», проголосовали против такого решения, а еще 14, в том числе шесть от «Слуги народа», воздержались.

Корниенко не исключает, что голосование за отзыв Разумкова с должности председателя Верховной Рады может состояться на текущей неделе.

Корниенко не думает, что фракция поддержит возвращение к ним Разумкова.