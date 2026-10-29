Після удару по вокзалу в Дніпрі Залужний звернувся до західних партнерів

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний закликав міжнародних партнерів надати Україні додаткові ракети для протиповітряної оборони та ресурси для розвитку власних систем ППО. Звернення пролунало після російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі, внаслідок якого загинули 14 людей.

Про це Залужний написав у Facebook у четвер.

За його словами, Росія спрямувала реактивний ударний безпілотник типу «Шахед» у платформу, де перебували пасажири та стояв поїзд. Дипломат наголосив, що цей удар не має виправдання з погляду військової логіки та є свідомим убивством цивільних.

«Це тільки засвідчить, що їхня ціль — всі українці. Від бійців на фронті до дітей у тилових містах і селах», — написав Залужний.

Він зазначив, що російські атаки можна ефективно відбивати, однак для цього Україні потрібні ракети та ресурси для посилення власної протиповітряної оборони вже зараз.

«Тому ще раз звертаюся до наших партнерів: російський терор треба зупинити. Сьогодні це врятує життя українців, а завтра — зробить ефективнішим протиповітряний захист всієї Європи. Ворог не збирається зупинятись», — заявив посол.

Унаслідок російської атаки на Дніпро в четвер було уражено перон залізничного вокзалу, де перебували приміська електричка та пасажирський поїзд. Загинули 14 людей, ще 13 дістали поранення. Четверо постраждалих, зокрема дитина, перебували у важкому стані.