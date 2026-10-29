Кремль не планує запрошувати ЄС на переговори в Абу-Дабі, але Брюссель не припиняє мирних зусиль

Європейська комісія продовжує брати участь у дипломатичних зусиллях для завершення війни Росії проти України, попри заяви Кремля про небажання залучати представників Євросоюзу до наступного раунду тристоронніх переговорів України, США та Росії. Зустріч попередньо планують провести в Абу-Дабі в листопаді.

Про це 29 жовтня на брифінгу в Брюсселі заявила головна речниця Єврокомісії Паола Піньо, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

За словами Піньо, переговори щодо завершення війни відбуваються в різних форматах, місцях і на різних рівнях. Залежно від зустрічі в них беруть участь глави держав і урядів, міністри або високопосадовці.

«Ми брали участь і продовжуємо працювати над тим, щоб покласти край цій жахливій війні та досягти тривалого, стійкого миру», — наголосила речниця Єврокомісії.

Водночас вона не підтвердила, чи будуть представники ЄС присутні на наступному раунді переговорів. За її словами, наразі в Єврокомісії не мають додаткової інформації, але ситуація може змінитися.

28 жовтня помічник кремлівського ватажка Юрій Ушаков заявив, що представників європейських держав не запрошуватимуть на майбутні тристоронні переговори України, США та Росії. За його словами, європейці можуть приїхати до Абу-Дабі, але за стіл переговорів їх не запросять.

29 жовтня речник Кремля Дмітрій Пєсков також заявив, що тристоронній формат не передбачає участі Євросоюзу. Він стверджував, що Москва не вважає позицію ЄС спрямованою на досягнення миру.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що зацікавлений у залученні європейських партнерів до переговорного процесу, зокрема до обговорення питань безпеки Європи. Водночас він наголосив, що Україна не відмовлятиметься від тристоронньої зустрічі, якщо США наполягатимуть саме на такому форматі.

«Ми не будемо руйнувати можливість цієї зустрічі, тому що нам потрібно просувати мирний процес у будь-яких форматах, у будь-які дні, якомога швидше», — сказав Зеленський 28 жовтня під час пресконференції в Нідерландах.

Він також поставив під сумнів доцільність обговорення майбутньої архітектури безпеки Європи без участі самих європейських країн.

Представники Єврокомісії нещодавно вперше долучилися до консультацій щодо завершення війни, зокрема брали участь у зустрічах у Маямі та Осло.

Наступний раунд переговорів України, США та Росії попередньо планують провести в Абу-Дабі орієнтовно з 6 до 10 листопада.