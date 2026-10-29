Висновок судового експерта часто стає вирішальним доказом — як у справах про економічні злочини, майнові питання, корупцію, так і у справах, пов’язаних із наслідками російської агресії, злочинами проти нацбезпеки тощо. Державні науково-дослідні інститути судових експертиз Мін'юсту — важлива частина безпекового контуру країни. Тому під час війни питання, хто саме керує експертною роботою, який спосіб життя ведуть ці посадовці і наскільки прозорою є їхня репутація, — нагальне. Редакція СтопКору звернула увагу на дві історії: вони стосуються двох представниць системи судової експертизи — Маргарити Журавльової і Галини Ярошені — і, на перший погляд, не пов’язані між собою. Однак ми знайшли зв'язок. І він тісніший, ніж здається на перший погляд.

31 липня 2024 року медіа "Суспільне Крим" повідомило : прокуратура АР Крим та СБУ скерували до суду обвинувальний акт за ч. 1 ст. 111 КК (державна зрада) щодо керівниці окупаційної "Кримської лабораторії судової експертизи" Мін'юсту рф. За даними джерел видання, йдеться про Галину Ярошеню.

З 2001 року жінка очолювала Севастопольське відділення Харківського НДІСЕ, а з 2011-го — Кримський НДІСЕ Мін'юсту України. За версією СБУ, після окупації обвинувачена керувала групою "експертів", які у психолого-лінгвістичних дослідженнях трактували критику окупаційної влади як заклики до тероризму та "пропаганду нацизму" — і на цій підставі кримчани отримували реальні строки.

Друга історія — березень 2022-го. На YouTube-каналі одеської судової експертки Маргарити Журавльової з'явилося відео для жінок про поводження зі зброєю та психологічну готовність до самозахисту під час вуличних боїв.

За словами самої Журавльової у Facebook, російські медіа вирізали з ролика фрагмент і подали його як "офіційну інструкцію МВС" про роздачу зброї мародерам, а вона за тиждень записала відеовідповідь пропагандисту "Росії 1" Андрію Григор'єву.

За даними декларації , поданої перед звільненням, донедавна Маргарита працювала заступницею директора з експертної роботи Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз (ОНДІСЕ).

Обидві історії пройшли в інформаційному полі майже непоміченими. Що їх об’єднує?

Спільне в цих історіях — не лише професійна сфера діяльності. Як стало відомо СтопКору з публікації видання "Обрій" , Маргарита Журавльова — донька Галини Ярошені.

За даними поінформованих джерел СтопКору, у 2009–2013 роках Маргарита працювала в Севастопольському відділенні Харківського НДІСЕ — структурі, яку раніше очолювала її мати.

Після анексії півострова шляхи розійшлися: мати, за версією слідства , пішла працювати на окупантів, донька переїхала на підконтрольну Україні територію й зробила кар'єру в Одеському НДІСЕ (ОНДІСЕ) — від завідувачки відділу психологічних досліджень до заступниці директора з експертної роботи .

На цій посаді вона пропрацювала з 2023 року до вересня 2026-го: 22 вересня Журавльова подала декларацію перед звільненням .

Та чи розірвала вона повністю зв'язки з окупованим півостровом? За інформацією, яку поширило видання "Обрій" і яку СтопКор наразі перевіряє, у 2014–2022 роках Журавльова нібито неодноразово їздила до матері.

Звісно, відвідування ТОТ через офіційні пункти пропуску саме собою не є порушенням. Але чи повідомляла посадовиця державної установи про контакти з матір'ю, яка, за версією слідства, очолює окупаційну експертну структуру? І чи враховувалися ці ризики під час її призначення на керівну посаду?

Редакція СтопКору спробувала поставити ці питання колишньому директору ОНДІСЕ Дмитру Кішку, який з 2022 року очолював установу . Саме його заступницею була Маргарита Журавльова.

Як повідомив пан Дмитро у телефонній розмові, під час призначення Маргарити Журавльової заступницею йому було відомо про факт наявності у неї матері в Криму та про ймовірні поїздки Маргарити на тимчасово окуповану територію, однак точні дати і роки таких виїздів колишній директор ОНДІСЕ, з його слів, "не перевіряв і не пам’ятає". Він також повідомив, що, за його інформацією, у межах кримінального провадження щодо Галини Ярошені правоохоронці нібито проводили обшуки у Журавльової, але "нічого не знайшли". Сам ексдиректор ці обставини перепоною для призначення і роботи Маргарити Журавльової в держустанові, з його слів, не вважає.

Але, схоже, це ще не всі "кримські сліди"

У декларації за 2024 рік Журавльова вказала грошовий подарунок на 2,37 млн грн (близько $60 тис. за тодішнім курсом), отриманий 16 квітня 2024 року. Ім'я дарувальника у відкритій версії декларації приховане; за даними джерел редакції, презент Маргариті нібито зробила бабуся по материнській лінії, яка також мешкає в окупованому Криму.

Вісім днів по тому, 24 квітня, Журавльова придбала Jeep Wrangler 2023 року за 2,65 млн грн.

Крім того, за інформацією, яку редакція також наразі перевіряє, у вересні 2023 року бабуся нібито видала Журавльовій довіреність — хоча, наскільки відомо, того року на підконтрольну Україні територію не виїжджала.

Нагадаємо: закон визнає недійсними будь-які акти, видані окупаційними органами на ТОТ. Тож виникають питання: де і ким посвідчено довіреність? Яким шляхом $60 тис. потрапили до України з окупованого Криму? І чи не мають ці операції ознак, які мали б зацікавити органи фінансового моніторингу?

Що ще показують декларації?

Ми проаналізували сім річних декларацій Маргарити Журавльової за 2020–2026 роки . Після призначення заступницею директора її зарплата зросла до 0,7–0,9 млн грн на рік, а задекларована готівка — з $25 тис. до $80 тис.

Із 2023 року в декларантки з'явилися:

частка 20,6% у квартирі площею 220,5 м² (жовтень 2023-го),

Jeep Wrangler (квітень 2024-го),

земельна ділянка 1000 м² (жовтень 2025-го),

незавершена квартира 98,6 м² і незавершений будинок 102,25 м²,

підвальне приміщення 31 м² (вересень 2026-го).

Частину активів, імовірно, здатні пояснити поділ майна з колишнім чоловіком (2025 рік) і продаж нерухомості. Але чи покривають офіційні доходи всі набуття — питання для перевірки НАЗК.

Окремо варто згадати 1,2 млн грн, які у 2022 році Журавльова отримала від ТОВ "Аккерман-Сервіс" як дохід від відчуження нерухомості.

Засновником і бенефіціаром цієї охоронної компанії, згідно з реєстром , є її тодішній чоловік Павло Журавльов.

Фірма, як писало місцеве медіа "Думська" , отримувала багатомільйонні підряди від одеських комунальних підприємств.

"Платформа" у приватних руках?

З декларацій випливає: з лютого 2024 року Журавльова разом з іще однією особою володіє авторським правом на комп'ютерну програму "Веб-додаток "Система судових експертів ПЛАТФОРМА"", а з лютого 2026-го — на програму "КАБІНЕТ".

За словами представників колективу ОНДІСЕ, "Платформа" є основною системою документообігу інституту та обліку кадрових питань. Тобто внутрішня кореспонденція державної установи працює на програмі, майнові права на яку зареєстровані на приватних осіб, — і, за словами співрозмовників, це дало авторам майже необмежений доступ до службової інформації.

Зауважимо, за загальним правилом, майнові права на твір, створений у межах трудових обов'язків, мають належати роботодавцю, якщо договором не передбачено інше.

Як нам стало відомо, цими обставинами вже цікавиться поліція. Слідче управління ГУНП в Одеській області розслідує кримінальне провадження № 42026160000000207 від 30.07.2026 за ч. 1 ст. 364 КК (зловживання владою або службовим становищем). Слідчі витребували в ОНДІСЕ посадові інструкції та накази про призначення Журавльової та співвласника програми, а також договір про безоплатне користування "Платформою". Водночас, сам факт розслідування ще не свідчить про вину конкретної особи.

Що далі?

Як випливає з декларацій, після скандалу Журавльова звільнилася з ОНДІСЕ. Втім, за словами представників колективу, вона продовжує намагання дестабілізувати роботу установи, надсилаючи до Мін'юсту та правоохоронних органів численні скарги на інститут. У колективі припускають, що для цього може використовуватися інформація, отримана через "Платформу".

СтопКор готує відповідні запити до:

НАЗК – чи проводилася повна перевірка декларацій Маргарити Журавльової, походження подарунка на 2,37 млн грн, обґрунтованість активів із 2023 року.

ГУНП в Одеській області – про поточний стан провадження № 42026160000000207.

СБУ та ДПСУ – щодо перевірки контактів із матір'ю, перетинів адмінмежі з Кримом після окупації півострова.

Ми також готові надати слово Маргариті Журавльовій та оприлюднити її позицію стосовно вказаних обставин.