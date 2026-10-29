Висновок судового експерта часто стає вирішальним доказом — як у справах про економічні злочини, майнові питання, корупцію, так і у справах, пов’язаних із наслідками російської агресії, злочинами проти нацбезпеки тощо. Державні науково-дослідні інститути судових експертиз Мін'юсту — важлива частина безпекового контуру країни. Тому під час війни питання, хто саме керує експертною роботою, який спосіб життя ведуть ці посадовці і наскільки прозорою є їхня репутація, — нагальне. Редакція СтопКору звернула увагу на дві історії: вони стосуються двох представниць системи судової експертизи — Маргарити Журавльової і Галини Ярошені — і, на перший погляд, не пов’язані між собою. Однак ми знайшли зв'язок. І він тісніший, ніж здається на перший погляд.
31 липня 2024 року медіа "Суспільне Крим" повідомило: прокуратура АР Крим та СБУ скерували до суду обвинувальний акт за ч. 1 ст. 111 КК (державна зрада) щодо керівниці окупаційної "Кримської лабораторії судової експертизи" Мін'юсту рф. За даними джерел видання, йдеться про Галину Ярошеню.
З 2001 року жінка очолювала Севастопольське відділення Харківського НДІСЕ, а з 2011-го — Кримський НДІСЕ Мін'юсту України. За версією СБУ, після окупації обвинувачена керувала групою "експертів", які у психолого-лінгвістичних дослідженнях трактували критику окупаційної влади як заклики до тероризму та "пропаганду нацизму" — і на цій підставі кримчани отримували реальні строки.
Друга історія — березень 2022-го. На YouTube-каналі одеської судової експертки Маргарити Журавльової з'явилося відео для жінок про поводження зі зброєю та психологічну готовність до самозахисту під час вуличних боїв.
За словами самої Журавльової у Facebook, російські медіа вирізали з ролика фрагмент і подали його як "офіційну інструкцію МВС" про роздачу зброї мародерам, а вона за тиждень записала відеовідповідь пропагандисту "Росії 1" Андрію Григор'єву.
За даними декларації, поданої перед звільненням, донедавна Маргарита працювала заступницею директора з експертної роботи Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз (ОНДІСЕ).
Обидві історії пройшли в інформаційному полі майже непоміченими. Що їх об’єднує?
Спільне в цих історіях — не лише професійна сфера діяльності. Як стало відомо СтопКору з публікації видання "Обрій", Маргарита Журавльова — донька Галини Ярошені.
За даними поінформованих джерел СтопКору, у 2009–2013 роках Маргарита працювала в Севастопольському відділенні Харківського НДІСЕ — структурі, яку раніше очолювала її мати.
Після анексії півострова шляхи розійшлися: мати, за версією слідства, пішла працювати на окупантів, донька переїхала на підконтрольну Україні територію й зробила кар'єру в Одеському НДІСЕ (ОНДІСЕ) — від завідувачки відділу психологічних досліджень до заступниці директора з експертної роботи.
На цій посаді вона пропрацювала з 2023 року до вересня 2026-го: 22 вересня Журавльова подала декларацію перед звільненням.
Та чи розірвала вона повністю зв'язки з окупованим півостровом? За інформацією, яку поширило видання "Обрій" і яку СтопКор наразі перевіряє, у 2014–2022 роках Журавльова нібито неодноразово їздила до матері.
Звісно, відвідування ТОТ через офіційні пункти пропуску саме собою не є порушенням. Але чи повідомляла посадовиця державної установи про контакти з матір'ю, яка, за версією слідства, очолює окупаційну експертну структуру? І чи враховувалися ці ризики під час її призначення на керівну посаду?
Редакція СтопКору спробувала поставити ці питання колишньому директору ОНДІСЕ Дмитру Кішку, який з 2022 року очолював установу. Саме його заступницею була Маргарита Журавльова.
Як повідомив пан Дмитро у телефонній розмові, під час призначення Маргарити Журавльової заступницею йому було відомо про факт наявності у неї матері в Криму та про ймовірні поїздки Маргарити на тимчасово окуповану територію, однак точні дати і роки таких виїздів колишній директор ОНДІСЕ, з його слів, "не перевіряв і не пам’ятає". Він також повідомив, що, за його інформацією, у межах кримінального провадження щодо Галини Ярошені правоохоронці нібито проводили обшуки у Журавльової, але "нічого не знайшли". Сам ексдиректор ці обставини перепоною для призначення і роботи Маргарити Журавльової в держустанові, з його слів, не вважає.
Але, схоже, це ще не всі "кримські сліди"
У декларації за 2024 рік Журавльова вказала грошовий подарунок на 2,37 млн грн (близько $60 тис. за тодішнім курсом), отриманий 16 квітня 2024 року. Ім'я дарувальника у відкритій версії декларації приховане; за даними джерел редакції, презент Маргариті нібито зробила бабуся по материнській лінії, яка також мешкає в окупованому Криму.
Вісім днів по тому, 24 квітня, Журавльова придбала Jeep Wrangler 2023 року за 2,65 млн грн.
Крім того, за інформацією, яку редакція також наразі перевіряє, у вересні 2023 року бабуся нібито видала Журавльовій довіреність — хоча, наскільки відомо, того року на підконтрольну Україні територію не виїжджала.
Нагадаємо: закон визнає недійсними будь-які акти, видані окупаційними органами на ТОТ. Тож виникають питання: де і ким посвідчено довіреність? Яким шляхом $60 тис. потрапили до України з окупованого Криму? І чи не мають ці операції ознак, які мали б зацікавити органи фінансового моніторингу?
Що ще показують декларації?
Ми проаналізували сім річних декларацій Маргарити Журавльової за 2020–2026 роки. Після призначення заступницею директора її зарплата зросла до 0,7–0,9 млн грн на рік, а задекларована готівка — з $25 тис. до $80 тис.
Із 2023 року в декларантки з'явилися:
- частка 20,6% у квартирі площею 220,5 м² (жовтень 2023-го),
- Jeep Wrangler (квітень 2024-го),
- земельна ділянка 1000 м² (жовтень 2025-го),
- незавершена квартира 98,6 м² і незавершений будинок 102,25 м²,
- підвальне приміщення 31 м² (вересень 2026-го).
Частину активів, імовірно, здатні пояснити поділ майна з колишнім чоловіком (2025 рік) і продаж нерухомості. Але чи покривають офіційні доходи всі набуття — питання для перевірки НАЗК.
Окремо варто згадати 1,2 млн грн, які у 2022 році Журавльова отримала від ТОВ "Аккерман-Сервіс" як дохід від відчуження нерухомості.
Засновником і бенефіціаром цієї охоронної компанії, згідно з реєстром, є її тодішній чоловік Павло Журавльов.
Фірма, як писало місцеве медіа "Думська", отримувала багатомільйонні підряди від одеських комунальних підприємств.
"Платформа" у приватних руках?
З декларацій випливає: з лютого 2024 року Журавльова разом з іще однією особою володіє авторським правом на комп'ютерну програму "Веб-додаток "Система судових експертів ПЛАТФОРМА"", а з лютого 2026-го — на програму "КАБІНЕТ".
За словами представників колективу ОНДІСЕ, "Платформа" є основною системою документообігу інституту та обліку кадрових питань. Тобто внутрішня кореспонденція державної установи працює на програмі, майнові права на яку зареєстровані на приватних осіб, — і, за словами співрозмовників, це дало авторам майже необмежений доступ до службової інформації.
Зауважимо, за загальним правилом, майнові права на твір, створений у межах трудових обов'язків, мають належати роботодавцю, якщо договором не передбачено інше.
Як нам стало відомо, цими обставинами вже цікавиться поліція. Слідче управління ГУНП в Одеській області розслідує кримінальне провадження № 42026160000000207 від 30.07.2026 за ч. 1 ст. 364 КК (зловживання владою або службовим становищем). Слідчі витребували в ОНДІСЕ посадові інструкції та накази про призначення Журавльової та співвласника програми, а також договір про безоплатне користування "Платформою". Водночас, сам факт розслідування ще не свідчить про вину конкретної особи.
Що далі?
Як випливає з декларацій, після скандалу Журавльова звільнилася з ОНДІСЕ. Втім, за словами представників колективу, вона продовжує намагання дестабілізувати роботу установи, надсилаючи до Мін'юсту та правоохоронних органів численні скарги на інститут. У колективі припускають, що для цього може використовуватися інформація, отримана через "Платформу".
СтопКор готує відповідні запити до:
- НАЗК – чи проводилася повна перевірка декларацій Маргарити Журавльової, походження подарунка на 2,37 млн грн, обґрунтованість активів із 2023 року.
- ГУНП в Одеській області – про поточний стан провадження № 42026160000000207.
- СБУ та ДПСУ – щодо перевірки контактів із матір'ю, перетинів адмінмежі з Кримом після окупації півострова.
Ми також готові надати слово Маргариті Журавльовій та оприлюднити її позицію стосовно вказаних обставин.