Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко не думает, что фракция поддержит возвращение к ним Дмитрия Разумкова, но считает, что тот сможет проявить себя как внефракционный депутат.

Об этом он сказал на брифинге 4 октября, передает Украинская правда.

«Думаю, что Дмитрий Александрович (Разумков, – ред.) сможет поработать как внефракционный, показать себя, так сказать, принять участие в дискуссиях различных, комитет выбрать себе – у него будет такое право как у внефракционного. У нас много есть квот в комитетах для внефракционных. Есть, кажется, в спортивном комитете. Ну, то есть можно где-то найти себе место», - заявил Корниенко.

Он напомнил, что внефракционные депутаты «имеют широкий спектр прав на заседаниях – могут обсуждать временные следственные комиссии, записываться на выступления, записываться в пункт «Разное» по пятницах, записываться на вопросы на час вопросов к правительству» и пр.

Корниенко считает, что этого достаточно для воплощения «политических действий».

На вопрос, примут ли Разумкова, если он напишет заявление с просьбой включить его в «Слугу народа», Корниенко сказал, что это будет решать фракция голосованием «70 на 30», но он на месте коллег «после того, что они слышат в свой адрес последние 2 недели», не поддерживал бы такое решение.

Он также напомнил, что Разумков, когда его избрали спикером Рады, вышел из фракции – как того требует регламент – по собственному желанию в связи с избранием на должность. Корниенко добавил, что надо проверить, является ли такой выход из фракции основанием для снятия мандата съездом партии.

В то же время он подчеркнул, что в любом случае решение будет принимать не он, а съезд партии. Кроме того, есть еще позиция Центральной избирательной комиссии, которая «показывает себя как политически беспристрастная».

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что по закону его не могут лишить мандата, но в общем – может быть всякое.

Депутатская фракция «Слуга народа» собрала более необходимых 150 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Президент Владимир Зеленский заявил, что у партии «Слуга народа» миллион вопросов к Разумкову, и он уже не является членом команды.

Разумков официально пригласил народных депутатов фракции «Слуга народа» на встречу 4 октября, чтобы обсудить его работу на посту председателя парламента, но фракция отказалась встречаться с ним.