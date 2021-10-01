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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что у него нет конфликта с фракцией «Слуга народа».

«У меня действительно нет конфликта (с фракцией «Слуга народа» - ред.). Если его хотят создать, то это другой вопрос. Хотелось бы понять всех субъектов этого конфликта… Была задача, и Давид Георгиевич (Арахамия, – ред.) ее выполнил», - сказал Разумков журналистам в четверг после заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, передает Интерфакс-Украина.

В то же время он отметил, что готов отстаивать свою позицию, в том числе на фракции, если его пригласят.

Также спикер добавил, что на собрание фракции в Трускавец он не приглашен, поэтому не поедет туда.

Кроме того, Разумков сообщил, что не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос об его отзыве с поста спикера.

«С Арахамией был разговор после получения письма об отзыве. Претензий я также не услышал... Думаю, главным инициатором этого процесса был не Давид Георгиевич», - подчеркнул Разумков.

При этом, по его словам, при любом решении фракции и возможной отставке, он из политики уходить не собирается.

Как сообщал ForUm, Арахамия начал сбор подписей за отставку Разумкова. Позже Арахамия подал второе обращение - уже лично от себя.

Представитель президента Украины Сергей Никифоров уверяет, что глава государства не причастен к сбору подписей за отставку Разумкова, это инициатива Арахамии.
ForUm

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