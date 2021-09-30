Президент Украины Владимир Зеленский не причастен к сбору подписей за отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, сообщает УНИАН.
По его словам, Зеленский и Разумков «общаются, отношения у них нормальные, каждый выполняет свою функцию».
«Это инициатива господина Давида Арахамии, у него можно спросить его мотивы о том, почему он эти списки на подпись запросил у председателя Верховной Рады», - сказал Никифоров.
Народные депутаты от «Слуги народа» обратились к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову за подписными листами об отзыве его с поста председателя парламента.
Как ранее сообщал ForUm, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия также обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову для повторной выдачи подписных листов об отзыве спикера.
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