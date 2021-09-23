Председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко отреагировал на заявление спикера Верховной Рады, первого номера в списке СН Дмитрия Разумкова о том, что его не пригласили на заседание фракции в Трускавце. Говорит, заседание - не свадьба, и форма приглашения здесь другая, передает Украинская правда.

«Заседание фракции в Трускавце – это не свадьба... Мы не делаем специальные приглашения в стиле сельской свадьбы, современной свадьбы, с цветами, без цветов. Это рабочее совещание и его участники в соответствующий срок получат соответствующие приглашения в той форме, в которой приглашение на рабочие совещания приходят», - сказал он на брифинге в Раде.

Корниенко предположил, что Разумков ждет приглашения по системе электронного документооборота Рады, и заметил, что в последнее время эта система плохо работает и не все письма в ней открываются.

В то же время, по его словам, участию Разумкова в совещании могут помешать «накладки» в его собственном графике. По данным Корниенко, в эти дни глава Рады может находиться с межпарламентской делегацией в Польше. Кроме того, он намекнул, что препятствием могут стать проблемы со здоровьем спикера.

В последние дни разгорается конфликт между монобольшинством и Разумковым.

На фоне слухов о возможной отставке Дмитрия Разумкова 20 сентября внутренний конфликт «Слуги народа» вышел в публичную плоскость с обсуждением повестки дня на согласительном совете парламента.

Корниенко считает действия Разумкова «некомандными», а советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что если конфликт будет расти, то вмешается президент.

Президент Зеленский планирует в ближайшее время провести встречу с фракцией «Слуга народа» в Трускавце, как это было летом 2019 года.

Корниенко рассказал, что на собрание их парламентской фракции в Трускавце пригласят руководителей Офиса генпрокурора и СБУ, а также представителей Кабмина и «не исключается» приглашение Разумкова.

Сам Разумков сообщил, что его до сих пор не пригласили на запланированные сборы, а он хочет их посетить.