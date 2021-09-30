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Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову для повторной выдачи подписных листов об отзыве спикера.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь главы ВР Ольга Туний.

«Или фракция «Слуга народа» изменила свою позицию, или председатель фракции Давид Арахамия не очень хорошо разбирается в парламентских процедурах. Похоже, одного обращения от фракции относительно подписных листов об отзыве председателя Парламента по должности было мало», – написал она.

Туний подчеркнула, что поступило второе обращение - от народного депутата Украины Давида Арахамии. «Что ж, процедура запускается второй раз, новый комплект подписных листов будет выдано неотложно», – подытожила она.

Напомним, народные депутаты от «Слуги народа» обратились к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову за подписными листами об отзыве его с поста председателя парламента. 
ForUm

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