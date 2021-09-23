Верховная Рада приняла закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)» №5599, сообщается на сайте парламента.

Законом определены правовые и организационные основы функционирования системы предотвращения угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным воздействием лиц олигархов и связанных с ними лиц, определено содержание и порядок применения соответствующих мер реагирования.

«Целью закона является преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и крупного бизнеса, использование политической власти для увеличения собственных капиталов, обеспечение нацбезопасности Украины в экономической, политической и информационной сферах, защиты конституционных прав и свобод гражданина, защиты демократии, обеспечения государственного суверенитета и избежания случаев манипулирования сознанием граждан умышленно искаженной информации для получения доступа к ресурсам, принадлежащим на праве собственности Украинскому народу», - говорится в сообщении.

Законом установлено, что олигархом считается физическое лицо, которое одновременно отвечает как минимум следующим признакам:

1) участвует в политической жизни;

2) имеет значительное влияние на средства массовой информации;

3) является конечным бенефициарным владельцем предприятия, которое после дня вступления в силу настоящего Закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке в соответствии с Законом Украины «О защите экономической конкуренции» и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;

4) подтверждена стоимость активов лица (и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых она есть) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Расчет стоимости активов, указанных в пункте 4 части первой настоящей статьи, осуществляется в совокупности по размерам активов лица и субъектов хозяйствования, где она выступает бенефициаром. При расчете стоимости таких активов не учитываются активы, принадлежащие лицу в средствах массовой информации.