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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту переголосовать Закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№5599) из-за коллизии правок, сообщает Укринформ.

Как сообщила председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Верещук (фракция «Слуга народа»), соответствующее решение принято на заседании комитета в пятницу перед началом пленарного заседания ВР.

«Комитет рекомендовал парламенту переголосовать законопроект об олигархах во втором чтении. Была техническая ошибка нашего секретариата. Просто позволили двум взаимоисключающим правкам попасть в заключение комитета», - сказала Верещук.

Она проинформировала, что переголосование за закон может состояться на следующей пленарной неделе, которая будет длиться в течение 5-8 октября.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла президентский законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов) (№5599).
ForUm

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