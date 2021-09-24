При принятии закона об олигархах возникла юридическая коллизия, из-за которой за него нужно будет голосовать еще раз.

Об этом сообщил глава фракции «Голос» Ярослав Железняк, передает УНИАН.

«Закон про олигархов 5599 будут переголосовывать... 100500 раз говорили, что там есть юридические ошибки. Теперь нужно еще одно голосование в Раде (по ст. 131), чтобы исправить юридическую коллизию. Иначе не подпишут. В чем проблема? Учли одновременно три (396, 398, 406) поправки, которые противоречат одна другой», - заявил Железняк.

Так, по его словами, депутаты хотят снова переголосовать за статью 5 закона. «Статья про то, как олигарх признается олигархом», - пояснил парламентарий и не исключил, что это голосование может состояться уже на следующей неделе.

В свою очередь, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на своей странице в Facebook поблагодарил профильный парламентский комитет и сам парламент за то, что «поддержал мою с коллегами поправку под номером 398».

«Теперь НАПК по обращению специальной комиссии будет вносить лиц в реестр олигархов», - написал он.

Согласно сравнительной таблице ко второму чтению законопроекта об олигархах, поправкой №398, автором которой является в том числе и Разумков, предлагалось установить, что решение о признании лица олигархом принимается главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по обращению Комиссии по вопросам противодействия чрезмерному влиянию лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни.

В то же время поправка №398 на голосование при принятии закона не ставилась. Депутаты голосовали за поправку №406, которая предусматривает, что решение о признании лица олигархом принимается Советом нацбезопасности и обороны на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета.

Как известно, этот закон рассматривался по специальной процедуре: на голосование решено было поставить только 13 поправок, которые основными определил Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Остальные поправки к соответствующим статьям закона автоматически отклонялись.

При этом, представитель президента в парламенте, народный депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский, который представлял поправки, называл номера тех поправок, которые автоматически отклоняются.

После него, непосредственно перед голосованием за каждую из 13 поправок, номера автоматически отклоненных поправок повторял первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук. Когда на голосование ставилась поправка №406, они оба в перечне автоматически отклоненных не называли поправки №396 и №398. Вероятно, таким образом коллизия и возникла.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла президентский законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов) (№5599).