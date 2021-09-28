Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинские правоохранители работают над расследованием покушения на Сергея Шефира с коллегами из Соединенных Штатов Америки и Великобритании.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова на ICTV», сообщает УНИАН.

«Офис президента - это не правоохранительный орган, поэтому мы как послушные граждане ждем, что об этом нам расскажет следствие. Мы как никто заинтересованы в том, чтобы это преступление было раскрыто. Я считаю, что стреляли не только в Сергея и Александра (водителя). Это были выстрелы в демократию и будущее Украины. Но мы сильны и этот трусливый привет из девяностых, которым кто-то попытался запугать или что-то показать, это тщетные попытки», - отметил Ермак.

По его словам, это означает, что Украина стоит на верном пути реального реформирования страны.

Глава Офиса президента также сообщил, что покушение вызвало «бешеную реакцию», в частности, у президента получили много звонков со словами поддержки со стороны практически всех друзей и партнеров страны.

Он добавил, что многие из них предложил помощь, поэтому сейчас украинские правоохранители работают над расследованием покушения и с коллегами из США, и с коллегами из Великобритании.

«Уверен, что мы узнаем, кто за этим стоял. Но это были силы, которые не хотят реформ в стране, которые не хотят прекращения войны, которые не хотят очистки нашей страны от криминалитета», - подчеркнул он.

Как сообщал ForUm, 22 сентября около 10:00 недалеко от села Лесники Киевской области неизвестные обстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. По данным правоохранителей, в автомобиль попало более 10 пуль.

В результате обстрела пострадал водитель, он в тяжелом состоянии в больнице.

Сам Шефир заявил, что покушение на него не связано с конфликтом в президентской команде.

По факту покушения начато уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Зеленский обещает «сильный ответ» на обстрел авто помощника.