Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, почему позволяет жесткие высказывания в адрес президента Владимира Зеленского и главы ОП Андрея Ермака, пишет Хвиля.

Во время беседы с политологом Юрием Романенко Арестович раскритиковал то, что центральная власть не наказывает подчиненных за невыполнение своих распоряжений, отметив, что на их месте действовал бы жестче.

"Ты точно в Офисе (президента, - ред.) остаешься?", - уточнил после такого заявления Юрий Романенко.

"Не знаю. Я никогда не стеснялся. Я все это говорю им напрямую в глаза и говорю это сейчас зрителю, потому что считаю нужным. Ты ж понимаешь, я никогда, при всей моей репутации, я никогда не служил персоналиям. Я всегда работал на страну и если дела таковы, и пришло время подсветить, я спокойно подсвечу. Если мне за это завтра скажут, что я плохой, я буду ходить к тебе, только уже в качестве Алексея Арестовича без приставки… Экс-советник, я буду. Приставка экс добавится к советнику Ермака. Все, что мне грозит. Поэтому проблема в чем?", - объяснил он.

Эксперт добавил, что общаясь с высшим руководством страны, позволяет себе даже более жесткие высказывания. Он объяснил, что сейчас в Украине сформировалась культура имитации, которая и стала причиной. По его мнению, развала Советского Союза.

"Это то, что погубило Советский Союз и это то, что являлось его родовой болезнью родовой. Когда мы говорили, что урожай собран и все хорошо, а в реальности творилось прекрасно то, что творилось", - объяснил он.

Для того чтобы распоряжения центральной власти выполнялись, должна быть дисциплина, ведь если ее не придерживаться, то "мыши будут резвиться".

"Если они не выполняют (распоряжения, - ред.), любые планы в экономике и культуре проваливаться. Они не сработают", - подчеркнул Арестович.