Надежда без Андрея: на что делает ставку Банковая после увольнения Ермака

На днях довольно неожиданно глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак ушел в отставку. Этому решению предшествовали обыски детективов НАБУ в его квартире, очевидно связанные с коррупционным скандалом в энергетической отрасли. Детали – далее в материале ForUA.

Темные карьерные тучи над Андреем Ермаком, который, напомним, возглавлял Офис президента (ОП) с февраля 2020 года, начали сгущаться сразу после обнародования деталей громкого коррупционного скандала в энергетической отрасли Украины. Многие считали, что непосредственно Ермак был причастен к указанным коррупционным злоупотреблениям. В конце концов дошло до того, что уволить Ермака глава государства призвала даже его собственная партия «Слуга народа», считая это единственным способом сохранить доверие народа к руководству страны, но к вечеру 28 ноября нынешний хозяин Банковой эту идею отвергал. Именно 28 ноября у на тот момент еще действующего руководителя ОП прошли обыски. При этом, как отмечал сам чиновник, он оказал следователям Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) «полное содействие» и «полный доступ к квартире». Как написал в соцсетях нардеп от оппозиционной Евросолидарности Алексей Гончаренко, причиной проверок Ермака стало, прежде всего, его участие в схемах Миндича, которые сводились к получению «откатов» с большей части закупок госкомпании «Энергоатом». Ранее некоторые оппоненты президента указывали на причастность к этой афере господина Ермака, заявляя, в частности, что на пленках НАБУ он фигурировал под позывным «Али-Баба». Между тем в НАБУ говорили, что не могут «ни подтвердить, ни опровергнуть это утверждение».

Андрей Ермак, который после отставки выразил намерение вступить в ряды ВСУ, возглавил президентский Офис в 2020 году и за прошедшие пять лет стал, по мнению многих аналитиков, едва ли не самой влиятельной неизбираемой политической фигурой в истории нашего государства. Именно Ермак занимался разработкой так называемых мирных планов, де-факто руководил внешней политикой, подбирал членов правительства и т. д. К слову, действующую премьерку Юлию Свириденко за глаза называют «человеком Ермака». Если верить слухам, то именно Ермак стоял за отставкой Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ.

Весьма примечательно, что всего неделю назад президент Зеленский, который часто поручал Ермаку самые деликатные внешнеполитические дела, назначил его главой украинской делегации на переговорах с США. Неделю назад он летал в Женеву на переговоры с американцами по мирному плану. Как раз 28 ноября, за несколько часов до резонансной отставки, президент Украины анонсировал новый этап переговоров с американской стороной, но имени Андрея Ермака в составе участников уже не было. В результате украинскую делегацию возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Между тем увольнение Ермака активно обсуждают влиятельные мировые СМИ, указывая на то, что он был правой рукой украинского лидера и обладал гигантской властью.

«Ермак и Зеленский всегда были вместе, президент был под его гипнозом. Ненавидимый многими — от Вашингтона до Брюсселя — Ермак создал параллельное правительство, которое контролировало все ветви власти...», — отмечает итальянская газета Corriere della Sera. В то же время The Washington Post делает следующий акцент: «Зеленскому после отставки Ермака грозит политический кризис, но в Украине положительно восприняли его отставку. Более того, многие призывают Зеленского пойти дальше и создать правительство национального единства, чтобы сохранить доверие населения и развеять подозрения в том, что в схеме по выкачиванию денег из оборонного и энергетического секторов участвовали и другие высокопоставленные чиновники, пока солдаты оставались без надлежащих запасов вооружений».

«Годами Андрей Ермак был слишком влиятельным человеком, чтобы оказаться свергнутым... Он нашел способ назначать на ключевые посты лояльных людей, которые подчинялись непосредственно ему. Отставка Ермака - это серьезный удар по политической машине президента Зеленского», - отмечает The Economist. В свою очередь Politico констатирует следующее: «Прозванный «зеленым кардиналом» за привычку носить военную одежду, подражая своему боссу, Ермак — некогда малоизвестный адвокат и продюсер второсортных фильмов — превратился в могущественную фигуру и многими воспринимался как некий сопрезидент... Скучать по Ермаку особенно не будут. Как в Украине, так и среди ее западных партнеров многие недовольны и разочарованы тем, что он сумел монополизировать власть».

Очерчивая вероятные политические последствия отставки главы ОП, политолог Владимир Фесенко отмечает: «С высокой вероятностью уход Ермака уменьшит (хотя бы частично) личное влияние руководителя Офиса президента Украины на систему власти. Дело в том, что Ермак часто использовал механизмы ручного управления, завязанные лично на него. В значительной степени это была персонифицированная система администрирования. Кроме того, он имел очень тесные доверительные отношения с президентом Зеленским. В любом случае личное влияние нового главы Офиса президента на систему государственного управления будет заметно меньше, чем у Ермака. Впрочем, влияние президента Зеленского на правительство, силовые структуры и местные государственные администрации в основном сохранится. Сложнее будет с влиянием на Верховную Раду, где может прекратить существование однопартийное парламентское большинство, которое представляла президентская партия. Однако кризисные процессы в президентской фракции в парламенте начались еще раньше. Отставка Ермака их только усилит и ускорит».

По мнению эксперта, отставка Ермака в целом будет иметь парадоксальный эффект: «Она ослабит систему ручного административного управления со стороны Офиса президента, которую построил Ермак. Но эта отставка может относительно стабилизировать политическую ситуацию в стране, поскольку снимет чрезмерное политическое напряжение, связанное с очень негативным отношением к Ермаку у многих украинских политиков и значительной части гражданского общества. На отношения с европейскими и американскими партнерами отставка Ермака повлияет скорее положительно. Европейцы давно просили президента Зеленского об отставке Ермака. Недавний коррупционный скандал только усилил эти требования. Американцам (и при Байдене, и при Трампе) Ермак также не очень нравился, в том числе и как переговорщик. По данным из разных источников, американцам якобы не нравился уровень его английского языка, его негибкость, его монопольное влияние на Зеленского и ограничение доступа к президенту. Но отмечу, что американцы не имели политических претензий к Ермаку, в том числе и к его переговорной позиции. Им не нравились манера и особенности политического поведения Ермака. Поэтому отставка Ермака не нанесет ущерба нашим отношениям с международными партнерами, скорее наоборот».

Попутно отметим, что не далее как в субботу, 29 ноября, президент Зеленский провел целую серию встреч с различными высокопоставленными чиновниками, в частности с главой ГУР Будановым, министром обороны Шмыгалем, вице-премьером Федоровым и заместителем главы ОП Палисой. Данные коммуникации были восприняты многими экспертами как собеседования с потенциальными кандидатами на должность главы Офиса президента.