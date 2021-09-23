Верховная Рада приняла закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)» №5599.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что после принятия закона об олигархах в Украине больше не будет олигархической ветви власти.

С полуночи 23 сентября установлен желтый уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует, что весной карантинных ограничений в Украине может и не быть, если большинство украинских граждан вакцинируются от коронавирусной инфекции до нового года.

Возле здания Верховной Рады по улице Грушевского около 11:20 произошло столкновение участников движения «SaveФОП» и правоохранителей.

Киевсовет назначил заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий экс-руководителя полиции Киева Андрея Крищенко.

Переговоры об очередной эвакуационной миссии из Афганистана завершились успехом - самолет прибыл в Украину.

Дарницкий районный суд Киева приговорил Юрия Крысина к 8 годам тюрьмы за похищение и пытки активистов революции Достоинства в 2014 году.

В Украине по-прежнему широко распространены большая коррупция и захват государства (вид системной политической коррупции. - Ред.), а поддержка ЕС и принятые меры не принесли ожидаемых результатов. Об этом говорится в отчете Европейской аудиторской палаты (ECA).

Сотрудники СБУ обезвредили преступную группировку, которая занималась похищением людей и вымогательством денег за их освобождение. Злоумышленники остановили «на горячем» - после похищения ребенка одного из депутатов Полтавского областного совета.

На западе Украины сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 4,3 и расчетной интенсивностью 5 баллов по шкале MSK-64.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал все страны-члены Организации Объединенных наций присоединиться к Совместной декларации участниц Крымской платформы.

За сутки 22 сентября в Украине зафиксировано 7866 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Львовские полицейские задержали мужчину за убийство мэра поселкового совета АР Крым в 2013 году.