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Киевсовет назначил заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий экс-руководителя полиции Киева Андрея Крищенко. Поддержал назначение 91 депутат, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Убежден, это назначение усилит эффективность мер, которые воплощает столица для безопасности жителей и гостей Киева», - сказал Виталий Кличко перед назначением Крищенко.

Как сообщал ForUm, в августе начальник полиции Киева Андрей Крищенко подал рапорт об отставке
ForUm

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