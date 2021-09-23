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На западе Украины сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 4,3 и расчетной интенсивностью 5 баллов по шкале MSK-64, сообщил Главный центр специального контроля.

«Сегодня в 6:17:57 средствами Главного центра зарегистрировано ощутимое землетрясение на территории Украины. Предварительные расчеты: координаты 48,93 с.ш. 25,88 в.д., Тернопольская область… Землетрясение ощущалось людьми на расстоянии около 100 км», - говорится в сообщении.

По данным ГосЧС, подземные толчки были наиболее ощутимы в Чертковском районе, частично в Тернопольском районе и в Тернополе.
ForUm

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