также в разделеПолитика
Венгерского депутата не пустили с «гумпомощью» на Закарпатье 15
«Заседание фракции – не свадьба»: Корниенко пояснил, почему Разумкова не пригласили в Трускавец 28
Назначен новый глава правоохранительного комитета Рады 14
Три фракции ВР не дали ни одного голоса за закон об олигархах 168
Рада приняла закон о деолигархизации 25
Рада будет заседать до завершения рассмотрения законопроекта о деолигархизации 13
Рада сняла с рассмотрения «ресурсный» законопроект 12
Разумков: Парламент доработает госбюджет до его утверждения 12
Зеленский: Сегодня ООН – как супергерой на пенсии 29
Разумков не собирается в отставку 30
«Вот вам цена реформ»: Зеленский в ООН рассказал о нападении на Шефира 20
Зеленский упрекнул ООН за игнорирование Крымской платформы 47
Зеленский рассказал президенту Microsoft, как строит цифровое государство 11
Венецианка примет заключение по законопроекту об олигархах в декабре 13
Зеленский попросил НАТО помочь в освобождении пленных украинцев 228
Комитет ПАСЕ отклонил кандидатуры Украины на судью ЕСПЧ 24
Комитет Рады не смог наказать Лероса и Тищенко за потасовку 11
Берлин не признал российские выборы в Крыму 19

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что после принятия закона об олигархах в Украине больше не будет олигархической ветви власти. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

«Конституция определяет, что государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Но фактом жизни в нашем государстве в течение многих лет было существование также олигархической ветви власти - группы людей, которые считали, что они важнее, чем законодатели, чиновники или судьи. Каждый украинец знает, кто эти люди, которых называют олигархами. Каждый украинец знает, как олигархи покупали политическое влияние и как они использовали политиков ради своих интересов. Государство не имело права это игнорировать - никогда. Ни в 2000-х годах, ни в 2010-х годах, ни тем более сейчас», – отметил он.

По словам главы государства, благодаря антиолигархическому закону Украина получает исторический шанс на построение цивилизованных и чистых отношений между крупным бизнесом и государством. «Да, это многим политикам не нравится. Да, они хотят жить, как раньше, работая на олигархов. Так, было очень много давления на наших депутатов, очень много интриг и даже шантажа. Но закон принят», – подчеркнул Зеленский.

«Я благодарен каждому депутату, который поддержал этот закон. 229 «за» от «слуг народа» и 279 «за» в целом в парламенте - это правильный сигнал. Олигархической ветви власти в Украине больше не будет. Законодательная, исполнительная и судебная - да. А для олигархов путь один - стать чистым бизнесом», – подытожил он.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла президентский законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов) (№5599).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
0
Теги