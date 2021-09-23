Президент Украины Владимир Зеленский считает, что после принятия закона об олигархах в Украине больше не будет олигархической ветви власти. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

«Конституция определяет, что государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Но фактом жизни в нашем государстве в течение многих лет было существование также олигархической ветви власти - группы людей, которые считали, что они важнее, чем законодатели, чиновники или судьи. Каждый украинец знает, кто эти люди, которых называют олигархами. Каждый украинец знает, как олигархи покупали политическое влияние и как они использовали политиков ради своих интересов. Государство не имело права это игнорировать - никогда. Ни в 2000-х годах, ни в 2010-х годах, ни тем более сейчас», – отметил он.

По словам главы государства, благодаря антиолигархическому закону Украина получает исторический шанс на построение цивилизованных и чистых отношений между крупным бизнесом и государством. «Да, это многим политикам не нравится. Да, они хотят жить, как раньше, работая на олигархов. Так, было очень много давления на наших депутатов, очень много интриг и даже шантажа. Но закон принят», – подчеркнул Зеленский.

«Я благодарен каждому депутату, который поддержал этот закон. 229 «за» от «слуг народа» и 279 «за» в целом в парламенте - это правильный сигнал. Олигархической ветви власти в Украине больше не будет. Законодательная, исполнительная и судебная - да. А для олигархов путь один - стать чистым бизнесом», – подытожил он.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла президентский законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов) (№5599).