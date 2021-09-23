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За сутки 22 сентября 2021 в Украине зафиксировано 7866 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 2070 человек;
  • летальных случаев - 123;
  • выздоровели - 2305 человек.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 41625 человек,
  • методом ИФА - 9742 лица,
  • экспресс-тестами - 33568 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2370425 человек;
  • выздоровели - 2237973 человек;
  • летальных случаев - 55 284;
  • проведено ПЦР-тестов - 12593275.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520), Киеве (467) и Днепропетровской (456) областях.

За сутки 21 сентября в Украине зафиксировано 6754 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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