За сутки 22 сентября 2021 в Украине зафиксировано 7866 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 2070 человек;
- летальных случаев - 123;
- выздоровели - 2305 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 41625 человек,
- методом ИФА - 9742 лица,
- экспресс-тестами - 33568 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2370425 человек;
- выздоровели - 2237973 человек;
- летальных случаев - 55 284;
- проведено ПЦР-тестов - 12593275.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520), Киеве (467) и Днепропетровской (456) областях.
За сутки 21 сентября в Украине зафиксировано 6754 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
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