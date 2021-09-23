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Дарницкий районный суд Киева приговорил Юрия Крысина к 8 годам тюрьмы за похищение и пытки активистов революции Достоинства в 2014 году.

Об этом сообщил адвокат потерпевших Павел Дикань.

«Юрия Крысина приговорили к 8 годам лишения свободы, гражданский иск удовлетворен частично. Спасибо прокурору Юлии Малашич, которая блестяще представляла обвинение по этому делу и продолжает это делать во многих других», - написал он.

Напомним, Юрий Крысин уже осужден по делу убийства «титушками» журналиста Вячеслава Веремия к 5 годам лишения свободы.

В декабре 2017 года суд первой инстанции приговорил Крысина к 4 годам условно. Но 13 июня 2018 Апелляционный суд отменил это решение, изменив приговор на 5 лет тюрьмы, Верховный Суд подтвердил решение Апелляционного суда.

Крысин также фигурирует в деле о преследовании майдановцев «титушками» во время революции Достоинства. Крысина обвиняют в том, что он координировал нападения на активистов в центре Киева, а также похищение и пытки людей.

В мае 2021 года Крысин получил новое подозрение по месту отбывания наказания. Следователи подозревают его, двух «смотрящих» и сообщника в терроризировании заключенных Торецкой исправительной колонии.
ForUm

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