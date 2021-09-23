Львовские полицейские задержали мужчину за убийство мэра поселкового совета АР Крым в 2013 году. Об этом сообщила пресс-служба облполиции.

Происшествие произошло в феврале 2013 года. Тогда неизвестный расстрелял автомобиль, в котором находился мэр одного из курортных городков. Впоследствии правоохранители нашли сожженной машину, которую киллер похитил накануне, и оружие. Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия - и установили подозреваемого. Житель Львова, чтобы избежать ответственности, покинул территорию Украины и был объявлен в розыск.

Несколько дней назад оперативники управления стратегических расследований во Львовской области Нацполиции получили информацию о пребывании разыскиваемого на территории области.

21 сентября во Львове оперативники и следователи областной полиции задержали фигуранта. Кроме того, по результатам проведенных обысков полицейские изъяли различное оружие и патроны различного калибра, поддельные документы, выданные на имя гражданина другой страны, и «черновые» записи. По факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами начато уголовное производство. Продолжаются следственные действия, проверяется причастность задержанного к совершению других преступлений.

Сегодня, 23 сентября, задержанному изберут меру пресечения.

Полиция не называет имени убитого, согласно описанию преступления, речь идет об убийстве мэра Симеиза. Мэр поселка Симеиз Кирилл Костенко 1972 года рождения, член Партии регионов, был застрелен утром 26 февраля 2013 года. Его труп с несколькими огнестрельными ранениями был обнаружен в собственном автомобиле Mercedes возле одного из домов в Симеизе.