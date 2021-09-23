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Сотрудники СБУ обезвредили преступную группировку, которая занималась похищением людей и вымогательством денег за их освобождение. Злоумышленники остановили «на горячем» - после похищения ребенка одного из депутатов Полтавского областного совета, сообщил пресс-центр ведомства.

По оперативным данным, организатором «схемы» является человек, который сейчас находится за решеткой. Его обвиняют в совершении умышленного убийства с особой жестокостью, по этому приговору суда он находится в Киевском следственном изоляторе.

Несмотря на лишение свободы, злоумышленник разработал план и организовал похищение ребенка влиятельного бизнесмена и депутата Полтавского областного совета. Мужчина подыскал исполнителя похищения через интернет и предложил сообщнику вознаграждение в размере 100 тыс. долларов США.

Выкуп за дочь депутата составила 470 тыс. долларов США. Указанные средства должны быть перечислены на электронный кошелек биткоинами.

Злоумышленникам, при содействии дополнительно привлеченных лиц, удалось похитить девочку, после чего они вступили в переговоры с ее родителями. Они угрожали физическим насилием и смертью их ребенка.

Несмотря на то, что похитители применяли исключительные меры конспирации, а именно общались между собой и с родителями девушки исключительно через Телеграмм-канал или скрытую интернет-сеть «Даркнет», правоохранители смогли установить и задержать их.

В связи с достаточными доказательствами злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения.

Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этому правонарушению.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводило Главное следственное управлением СБУ под процессуальным руководством Офиса генпрокурора, а также при оперативном сопровождения Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и при содействии оперативного отдела Государственного учреждения «Киевской следственный изолятор».
ForUm

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