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С полуночи 23 сентября 2021 установлен «желтый» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

При «желтой зоне» запрещается:

  • проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории;
  • заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест;
  • заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв м.

При этом нет ограничений для работы общественного транспорта и времени работы заведений.

Ограничение «желтой» и «красной» зон не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение недавно перенесенной болезни.   

Премьер Шмыгаль подчеркнул, что темпы распространения коронавируса свидетельствуют, что в ближайшее время некоторые регионы могут перейти в «красную зону». В этих регионах, по его словам, бизнес сможет работать, если все работники и все посетители смогут «зеленые» ковид-сертификаты.
ForUm

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