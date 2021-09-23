Переговоры об очередной эвакуационной миссии из Афганистана завершились успехом - самолет направляется в Украину, сообщило Главное управление разведки.

«В течение последних нескольких дней проводились международные переговоры по возможной эвакуации украинских граждан из Афганистана. В течение всего периода украинские дипломаты с Министерством иностранных дел Украины, представители ГУР МО Украины и Офис президента Украины согласовали возможность эвакуации украинских граждан и членов их семей. Активное участие в переговорах принимали представители Исламской Республики Пакистан, Турецкой Республики, Государства Катар и Афганистана», - говорится в сообщении.

Сегодня утром переговоры завершились успехом, и гражданский самолет вылетел с территории аэропорта города Кабул. На борту самолета находятся около 100 граждан. Ожидается, что самолет с эвакуированными лицами прибудет в Киев в течение 24 часов.