Президент Украины Владимир Зеленский призвал все страны-члены Организации Объединенных наций присоединиться к Совместной декларации участниц Крымской платформы.

«Участие 46 государств и международных организаций в первом саммите Крымской платформы о деоккупации Крыма – вот это преданность основным принципам ООН. И я очень благодарен каждой из этих стран», - сказал он в выступлении на общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«А то, что ООН проигнорировала площадку для решения проблем международного права и оккупации, - это какие-то новые, никем не одобренные принципы. Если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать. ООН - это все мы, это 193 страны», - подчеркнул Зеленский.

Он пригласил все эти страны присоединиться к совместной декларации участников Крымской платформы, осудив оккупацию и показав, что «вы - против силового изменения границ в мире».

«Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда будет открыт для РФ. И я готов объяснить почему», - сказал президент Украины.

При этом Зеленский привел пример преданности основным принципам ООН, напомним об эвакуации украинскими военными почти 700 человек из Афганистана.

По мнению президента, Крымская платформа должна работать под эгидой ООН.

«Если у каждого народа будет такая действенная площадка, одобренная ООН, которая будет решать проблемы и работать 24/7, - вот это значит оживить ООН. Потому что это - оживить веру в ООН среди простых людей», - пояснил он.

Крымскую платформу инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.