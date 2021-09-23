Возле здания Верховной Рады по улице Грушевского около 11:20 произошло столкновение участников движения «SaveФОП» и правоохранителей.
Как передает Интерфакс-Украина, митингующие пытались перекрыть дорогу, но полицейским и нацгвардейцам удалось оттеснить их к тротуару.
Как сообщалось, у здания Верховной Рады в четверг проходит сразу три разных акции.
Одна из них под названием «Сохраните упрощенную систему налогообложения!» организована движением «SaveФОП». Участники требуют от депутатов принять законопроект №3853-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты относительно внедрения ежегодного повышения предельных объемов доходов для применения упрощенной системы налогообложения, восстановление права плательщиков единого налога не применять регистраторы расчетных операций и отмена коррупционного механизма кэш-беки, а также проект закона №3993 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения учета доходов физических лиц-предпринимателей.
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