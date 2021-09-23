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Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует, что весной карантинных ограничений в Украине может и не быть, если большинство украинских граждан вакцинируются от коронавирусной инфекции до нового года.

На этом он акцентировал во время V международного форума «Креативная Украина 2021», сообщает Укринформ.

«Все зависит от нас. Если вы сейчас посмотрите на Великобританию и на Данию - шесть месяцев интенсивной вакцинации, и у них проблемы карантинных ограничений не существует... У нас вакцины сегодня более 10 миллионов доз, 17 млн ​​как минимум законтрактовано уже. Плюс еще 3 млн мне подарят как человеку, который эффективно проводит вакцинацию. Все зависит от вас. Вакцинируемся до нового года - весной можем спокойно жить без карантинных ограничений», - сказал Ляшко, отвечая на вопрос, «когда все закончится».

Он отметил, что сейчас более оптимистично смотрит на ситуацию в связи с пандемией коронавируса.

 «Я более оптимистично сейчас смотрю на ситуацию, поскольку буквально прошло полтора года, а мы имеем вакцину, которая сегодня защищает от тяжелого и средней тяжести течения болезни, и появляются лекарственные средства. В Украину уже приехали определенные инновационные препараты, которые действуют прямо на вирус. Раньше такого не было. У нас есть подписанные два предыдущих контракта с двумя производителями, завершается третья клиническая стадия противовирусных препаратов против COVID-19. Появится лечение специфическое, тогда, я думаю, о проблеме COVID-19 мы забудем, и будем вспоминать в определенных сюжетах или фильмах», - отметил Ляшко.

В Украине по состоянию на 23 сентября подтверждено 2 370 425 случаев COVID-19, из них 55 284 - летальных. За сутки зафиксировано 7866 новых случаев коронавируса.
ForUm

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