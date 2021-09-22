Берлин серьезно воспринимает сообщения о нарушениях на выборах в РФ и не признает выборы в Крыму из-за нарушения Россией территориальной целостности Украины, заявила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«Отсюда следует, что мы не признаем проведение выборов в аннексированном Россией Крыму», - сказала Деммер в среду журналистам, передает Интерфакс.

Она заявила, что Германия внимательно следила за голосованием в РФ: «Правительство ФРГ очень серьезно воспринимает сообщения о нарушениях на выборах».

Ранее выборы в Крыму также не признала Турция, США и ЕС.

Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту незаконных выборов в Госдуму РФ.