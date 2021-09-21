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Турция не признает результаты российских парламентских выборов, проведенных 17-19 сентября в оккупированном Крыму. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел страны.

«Турция по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма. Соответственно, результаты выборов в Государственную думу России, состоявшихся 17-19 сентября 2021 года также в Крыму, применительно к Крыму, не имеют юридической силы для Турции», - заявил пресс-секретарь МИД Турции, посол Танжу Билгич.

Напомним, США и ЕС не признают российские выборы на оккупированных территориях Украины.

Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту незаконных выборов в Госдуму РФ.
ForUm

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