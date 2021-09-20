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Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту незаконных выборов в Госдуму РФ, которые на днях состоялись на территории временно оккупированного Крыма.

Как сообщил пресс-центр ведомства, документируются все причастные к этому псевдоголосованию: как из числа официальных представителей РФ, так и среди граждан Украины, которые, нарушая отечественное законодательство, помогали государству-агрессору.

Производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Также Служба безопасности Украины предоставила СНБО материалы для введения санкций в отношении организаторов и участников выборов в российские органы власти на территории временно оккупированного Крыма. В частности, речь идет о 33-х кандидатах в депутаты Госдумы РФ и 54-х членах территориальных избирательных комиссий. И в прошлую пятницу, по инициативе СБУ, СНБО принял соответствующее решение.

«В течение всего избирательного процесса Служба безопасности Украины собирала материалы в отношении лиц, которые организуют и участвуют в этих гонках. Ведь они не просто легитимизируют оккупационную власть, а несут угрозу суверенитету и независимости Украины и являются соучастниками преступления международного масштаба», - заявил Иван Баканов.

Напомним, что с 2014 года Россия провела ряд выборов в регионе, включая:

  • голосования за кандидатов в законодательные органы Крыма и Севастополя;
  • муниципальные выборы, для формирования незаконных органов власти на временно оккупированной территории Украины;
  • выборы депутатов Государственной думы РФ;
  • выборы президента РФ.

Выборы в Госдуму России проходили с 17 по 19 сентября, голосование также было организовано на территории аннексированных Крыма и Севастополя. К голосованию на российских выборах были вовлечены и жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которым выдали ранее российские паспорта.

17 сентября МИД Украины выразил решительный протест из-за организации и проведения Россией выборов на территории Крыма и принудительного привлечения к участию в этих выборах граждан Украины.
ForUm

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