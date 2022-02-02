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Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя направила в суд обвинение в отношении «судьи», которая в 2014 году перешла на сторону оккупантов и способствовала выдворению с территории полуострова 33 граждан Украины.

Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что после оккупации полуострова, в 2014 году обвиняемая перешла на службу в незаконно созданные судебные органы государства-оккупанта, заняв руководящую должность «председателя Армянского городского суда РК». Своими действиями и решениями судья принимала непосредственное участие в реализации политики РФ, которая направлена ​​на вытеснение несогласных с оккупационным режимом граждан Украины.

 «Судья» приняла решение о выдворении с территории полуострова в связи с отсутствием разрешительных документов 33 граждан Украины. Однако никакие дополнительные разрешения оккупационной администрации РФ для проживания граждан Украины на временно оккупированной территории полуострова по национальному законодательству не предусмотрены.

Таким образом, «судья» нарушила нормы международного гуманитарного права, в частности, предусмотренные статьями 47, 49, 67 и 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 г. и п. а ч. 4 ст. 89 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 1949 г., касающимся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) от 8 июня 1977 года.
ForUm

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