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Выборы в России происходили с многочисленными нарушениями, и Европейский Союз никогда не признает их результаты в аннексированном Крыму.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Петер Стано.

«ЕС верит в важность свободных и честных выборов, где бы они ни происходили. В течение последних нескольких дней мы видели, что выборы в Госдуму и региональные выборы проходили в атмосфере запугивания критиков и независимых голосов, без признанных международных наблюдателей», - сказал Стано.

Он отметил, что в ЕС сожалеют о решении России ограничить формат международной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами.

«Мы приняли к сведению информацию надежных источников, которые сообщали о ряде серьезных нарушений во время голосования. Перед выборами оказывалось большое давление на оппозицию, гражданское общество активистов, правозащитников. Все это делалось, чтобы заставить молчать любые голоса с критикой», - добавил пресс-секретарь.

Стано подчеркнул, что ЕС никогда не признает результаты российских выборов в незаконно аннексированном Крыму.

«Потому что Крым - это Украина. Мы также обеспокоены тем, что жителям неподконтрольных Киеву украинских территорий в Донбассе выдавали российские паспорта, чтобы они голосовали на этих выборах. Это противоречит Минским соглашениям», - сказал он.
ForUm

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