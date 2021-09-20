США назвали действия российских властей относительно проведения парламентских выборов противоречащими международным обязательствам РФ перед ОБСЕ, а также правам и свободам людей.

Об этом говорится в официальном заявлении Государственного департамента США, передает Укринформ.

«Выборы в Думу 17-19 сентября в Российской Федерации состоялись в условиях, которые не способствуют свободному и честному их проведению», - отметили в Госдепартаменте.

При этом подчеркивается, что применение российских законов об «экстремистских организациях», «иностранных агентах» и «нежелательных организациях» серьезно ограничило политический плюрализм и «помешало российскому народу реализовать свои гражданские и политические права». Кроме того, в РФ широко осуществлялась маргинализация независимых политических деятелей, создавались препятствия для наблюдателей ОБСЕ, что «существенно снизило прозрачность» голосования.

«Эти действия противоречат обязательствам России, в том числе согласно Международному пакту о гражданских и политических правах, а также её обязательствам перед ОБСЕ и другими международными и региональными органами», - подчеркнули в Вашингтоне.

Американская сторона призвала РФ выполнять международные обязательства, уважать права и основные свободы человека и прекратить давление на общество, оппозицию и независимые СМИ.

«Кроме того, мы не признаем проведение выборов в российскую Думу на суверенной украинской территории и подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины», - подчеркнули в Госдепартаменте США.

Напомним, в период 17-19 сентября состоялось голосование на выборах в Госдуму РФ. 15 сентября Европарламент принял резолюцию, которая призывает ЕС к готовности не признать парламент России и рассмотреть возможность исключения России из ПАСЕ, если парламентские выборы в России в 2021 году будут признаны сфальсифицированными и нарушающими демократические принципы и международное право.

МИД Украины 17 сентября выразил решительный протест и осудил противоправную организацию и проведение Россией выборов на временно оккупированной территории Крыма. Кроме того, Украина осудила принудительное привлечение к голосованию украинских граждан, которым были незаконно розданы паспорта РФ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.