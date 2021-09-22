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Сегодня около 10:00 недалеко от села Лесники Киевской области неизвестные обстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. По данным правоохранителей, в автомобиль попало более 10 пуль.

В результате обстрела пострадал водитель, он в тяжелом состоянии в больнице.

Сам Шефир заявил, что покушение на него не связано с конфликтом в президентской команде.

По факту покушения  начато уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Зеленский обещает «сильный ответ» на обстрел авто помощника. 

В Карпатских горах выпал снег.  Завтра в Украине на поверхности почвы ожидаются заморозки.

В Черкассах неизвестный смертельно ранил из огнестрельного оружия мужчину.  Как сообщает «Страна» со ссылкой на собственные источники уточняет, что убитым мужчиной в Черкассах оказался гражданин Козлов Михаил Владимирович 1977 года рождения, лидер ОПГ «Козлова». По некоторым данным – криминальный авторитет.

За сутки 21 сентября в Украине зафиксировано 6754 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Киевский суд закрыл дело о похищении участников Революции достоинства, открытое в отношении антимайдановца Игната Кромского, более известного по прозвищу «Топаз».

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести двойное гражданство для украинцев, проживающих за рубежом. 

Кабинет министров предложил усилить ответственность за подделку COVID-документов. 

В Министерстве здравоохранения утвердят четкий перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам от коронавирусной инфекции. В него включат работников учебных заведений, работников центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также работников местных государственных администраций.

Кабинет министров не продлил контракты с главой наблюдательного совета Укрзализныци Шевки Аджунером и членами совета Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым.
ForUm

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