Сегодня около 10:00 недалеко от села Лесники Киевской области неизвестные обстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. По данным правоохранителей, в автомобиль попало более 10 пуль.

В результате обстрела пострадал водитель, он в тяжелом состоянии в больнице.

Сам Шефир заявил, что покушение на него не связано с конфликтом в президентской команде.

По факту покушения начато уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Зеленский обещает «сильный ответ» на обстрел авто помощника.

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